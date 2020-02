ASSE : un climat délétère dans le vestiaire des Verts ?

true

Ce soir, au travers de citations toutes données sous couvert d’anonymat, RMC Sports nous informe que l’ambiance au sein du vestiaire stéphanois serait délétère. A un point sans doute jamais atteint depuis plusieurs années.

En cause, bien entendu et comme déjà évoqué par de nombreux médias depuis de semaines, la relation qu’entretient Claude Puel et certains de ses joueurs. Selon le média, et au-delà des mots durs qu’aurait notamment prononcé l’ancien attaquant Robert Beric à l’encontre de Puel, une cassure se serait également produite entre l’entraîneur, son adjoint Jacky Bonnevay, et le reste du staff, dont la partie médicale, pas vraiment exempte de tous reproches depuis des mois avec d’innombrables joueurs sur le carreau.

M’Vila et Hamouma écartés d’une réunion ?

Autres sujets de tension, entre Puel, Romain Hamouma et Yann M’Vila, ces deux derniers n’ayant pas été invités, paraît-il, à une réunion des joueurs cadres avec leur coach. Et quand on sait que Stéphane Ruffier a quant à lui coupé toute relation avec Puel, ça commence à faire beaucoup. Et RMC de conclure par cette citation, toujours sous couvert d’anonymat : « L’ambiance est catastrophique dans le vestiaire mais aussi dans le club. On a rarement vécu ça, c’est terrible. »