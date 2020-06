true

L’équipementier de l’ASSE a annoncé qu’il avait trouvé un accord pour prolonger sa collaboration avec le club forézien.

Equipementier historique de l’ASSE, Le Coq Sportif annonce ce jeudi qu’il prolonge sa collaboration avec les Verts, alors que le contrat liant les deux parties prenaient fin cette année. La firme française, qui habille les Verts depuis 2015, s’est félicitée de poursuivre l’aventure, sans donner plus de détails sur le nouveau contrat.

« En cette période sans précédent et alors que les liens humains sont plus précieux que jamais, nous voulions vous dire notre bonheur et notre fierté du renouvellement du partenariat entre l’AS Saint-Étienne et Le Coq Sportif », peut-on lire. De son côté, l’ASSE a ajouté : « Ensemble continuons à construire un football populaire et durable tout en donnant beaucoup de bonheur et de fierté à nos incomparables supporters. »