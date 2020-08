ASSE : un jeune a marqué des points avant d’aller défier l’OM

true

Lors du dernier match de préparation de l’ASSE à Angers (0-1), samedi, Aimen Moueffek a été l’une des rares satisfactions stéphanoises.

Battue à Rennes (0-3) quelques jours plus tôt, l’ASSE a bouclé sa campagne de matches amicaux par une nouvelle défaite à Angers (0-1), samedi soir. Et les satisfactions ont été rares pour Claude Puel tant la prestation de son équipe en Anjou a été pauvre. Les Verts ont donné l’impression de pouvoir jouer des heures sans marquer, et ils n’ont pas vraiment donné des gros gages de solidité, en défense.

Moueffek se pose en option possible pour débuter la saison

Si Wesley Fofana a été une nouvelle fois le meilleur défenseur stéphanois, la prestation d’Aimen Moueffek au poste de latéral droit a aussi été remarquée. Dans un rôle qu’il découvrait, le jeune milieu de terrain a livré un bon match. Il s’est notamment illustré par un retour devant Stéphane Bahoken, qui s’apprêtait à tirer, seul face à Jessy Moulin.

Rigoureux, disponible, Moueffek n’a pas hésité à se projeter, montrant de réelles aptitudes pour le poste, où Mathieu Debuchy se remet d’une béquille, et où Yvann Maçon, aligné à gauche à Angers, fait figure de doublure, Sergi Palencia n’entrant pas dans les plans de Puel. A 19 ans, Moueffek, à son avantage pendant toute la préparation, semble avoir vraiment marqué des points pour faire partie de la rotation. Ses débuts en L1 ne sont plus très loin.