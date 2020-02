ASSE : un joueur du FC Metz réserve un traitement particulier à Khazri

false

Ce dimanche (17h), l’ASSE se déplace sur la pelouse du FC Metz avec l’ambition de confirmer son retour en forme après trois succès consécutifs. Claude Puel sait qu’il pourra notamment compter sur Wahbi Khazri, de retour en forme avec notamment un doublé contre Nimes.

L’attaquant des Verts va retrouver, ce dimanche, un de ses amis dans le camp d’en face. Dylan Bronn, le défenseur du FC Metz, est en effet très proche du numéro 10 des Verts. « Wahbi Khazri, c’est mon bon ami de la sélection. On est tout le temps ensemble. A chaque rassemblement, on est collés, on ne se lâche pas. On est également en chambre ensemble. C’est un super bon ami, quelqu’un de très bon conseil », confie le Messin sur le site de la Ligue 1.

Mais si une belle amitié semble lier ces deux hommes, Dylan Bronn ne compte faire aucun cadeau à Khazri qui doit donc s’attendre à un traitement particulier… « On n’a pas du tout parlé de ce match. Dans la vie, on est de très bons amis mais sur le terrain, on est ennemis. C’est la même chose à l’entraînement avec la Tunisie. On ne se parlera qu’à la fin du match. Mais j’ai vu que Wahbi avait inscrit un doublé la semaine dernière. Je suis super content pour lui, il le mérite. C’est un super joueur, vraiment, il est sous-coté. Mais je vais bien le charger et j’espère qu’il va rester calme contre nous ! », a prévenu Bronn.