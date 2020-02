ASSE : un joueur stéphanois vide son sac sur Claude Puel !

true

L’ASSE va (un peu) mieux. Les Verts ont affiché un état d’esprit sans fausse note devant le Stade de Reims, même si Boulaye Dia a cassé l’ambiance en égalisant sur penalty en fin de match (1-1). Avec ce résultat en demi-teinte, l’ASSE compte toujours deux points d’avance sur la zone rouge, puisque le Dijon FCO a doublé le Nîmes Olympique à la faveur de son nul contre l’AS Monaco samedi e Bourgogne (1-1).

Les vieux de l’ASSE, et les jeunes alors ?

En coulisses, la situation serait toujours aussi confuse. Le soutien à Puel n’est par exemple absolument concret, selon un joueur stéphanois qui parle sous couvert d’anonymat. « On ne peut pas dire qu’on l’a lâché, car on ne l’a jamais soutenu, glisse ce Vert à RMC Sport. Pendant plusieurs jours, on a entendu parler de la fin des privilèges des cadres mais on ne parle de situations qui ont été dingues avec les jeunes. »

Un joueur de l’ASSE en particulier bénéficierait de largesses aux yeux de Puel : Wesley Fofana. Romain Hamouma et Yann M’Vila, eux, font partie de ceux sur lesquels le Castrais refuserait de s’appuyer en interne. N’en déplaise à leur statut de tauliers.