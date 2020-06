ASSE : un potentiel Paul Pogba mûrit bien du côté de L’Etrat

true

Néo-professionnel à l’AS Saint-Etienne, Lucas Gourna-Douath (16 ans) serait le nouveau Paul Pogba pour beaucoup d’observateurs.

Il y a quelques jours, l’AS Saint-Etienne a annoncé la signature du jeune milieu de terrain Lucas Gourna-Douath (16 ans). Un contrat de trois ans pour un jeune milieu de terrain que son ancien coach avec les U17 de l’ASSE Christophe Chaintreuil n’a pas hésité à comparer à Paul Pogba. Des louanges abusifs d’un éducateur qui regarde son joueur avec les yeux de l’amour ? Pas seulement…

En effet, dans les colonnes du « Progrès », c’est Yann Lecoq, coach des U19 de l’US Torcy, qui valide cette comparaison flatteuse… S’appuyant lui aussi sur sa connaissance de la star de Manchester United et de l’équipe de France qu’il avait côtoyé chez les jeunes en région parisienne.

« Je vois Lucas comme un relayeur. Paul, on l’a vu au même âge, je l’ai vu grandir, j’ai joué contre lui. Il y a beaucoup de similitudes dans leur jeu, ça c’est certain », a-t-il expliqué au sujet de l’actuel capitaine des Bleus U17. En espérant que Lucas Gourna-Douath valide son potentiel au plus haut niveau.