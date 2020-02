ASSE : une banderole cinglante à l’encontre des Verts

true

Hier, en fin d’après-midi, l’ASSE a cru tenir un succès précieux face au Stade de Reims. Avant que les Verts concèdent un pénalty dans le temps additionnel (faute de M’Vila) et ne récoltent qu’un petit point face aux joueurs rémois (1-1).

Bien avant cette issue, qui vient rappeler aux hommes de Puel à quel point la fin de saison s’annonce angoissante, certains supporters avaient un message à leur faire passer. Qui faisait référence au match précédent, perdu sur le terrain de Brest (2-3) une semaine plus tôt. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de l’ASSE avaient beaucoup de mal à comprendre les deux jours de repos accordés par Claude Puel après le déplacement en Bretagne.

« Brest : 2 jours de voiture pour nous, 2 jours de repos pour vous… Prochain coup on rentre en avion. Et vous allez au boulot pour nous ! » A noter, et c’est important, qu’au terme de la rencontre face à Reims, Debuchy et consorts ont pu aller sans encombre saluer les deux kops. Et qu’ils ont même été applaudis et encouragés pour la suite.

A savoir un derby, dimanche prochain, sur la pelouse de l’OL.