ASSE : une Coupe en guise d’adieux pour Loïc Perrin ?

Capitaine de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin a donné de ses nouvelles au cours d’une interview pour beIN Sports. Le défenseur a également évoqué la finale de la Coupe de France qui l’opposera au PSG le 25 avril. Et qui pourrait être l’un de ses derniers matches puisqu’il est question qu’il raccroche les crampons au terme de la saison…

« C’est une qualification qui nous fait du bien. C’est un peu paradoxal parce qu’il est vrai qu’en championnat, on a beaucoup de difficultés, on n’avance pas depuis le début de l’année. J’espère que cette victoire en demi-finale va nous apporter cette confiance qui nous fuit un petit peu. Il va falloir s’appuyer sur ce match, sur l’état d’esprit mis dans ce match. Parce que c’était un vrai match de Coupe et un vrai beau match de notre part. »

« J’ai eu la chance de gagner la Coupe de la Ligue il y a sept ans déjà. On avait vécu quelque chose d’extraordinaire. Faire une finale à Saint-Etienne, il y a qu’à voir la fin du match, c’était vraiment la folie et c’est tout un peuple qui attend ça tous les ans. On leur a donné enfin la chance d’aller au Stade de France, pour cette Coupe de France. Maintenant, on va essayer de soulever le trophée. »