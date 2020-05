ASSE : une icône stéphanoise virée sans ménagement

false

L’ancien milieu de terrain de l’ASSE, Lubomir Moravcik, vient d’être viré sans ménagement de son club de toujours, le FC Nitra, en Slovaquie.

Il a longtemps été considéré comme le joueur le plus talentueux de l’ASSE, plusieurs années durant. Arrivé dans le Forez au début des années 90, au lendemain même de la Coupe du Monde en Italie, en repartant une fois le club stéphanois condamné à la D2. On parle ici du milieu de terrain slovaque, Lubomir Moravcik, par ailleurs passé au Sporting Club de Bastia et au Celtic Glasgow.

Lui qui avait débuté sa carrière à Nitra, y était depuis revenu, en qualité de directeur du club. Lubo vient d’être viré et ne s’en remet pas, comme il l’a confié à un média de son pays. Propos traduits par le site de supporters stéphanois, poteauxcarrés.

« Nul n’est prophète en son pays. »

« Les nouveaux propriétaires ukrainiens du club m’ont viré comme un malpropre. C’est incompréhensible. Je suppose que je ne suis pas fait pour le football en Slovaquie, nul n’est prophète en son pays. »

