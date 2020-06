ASSE : une légende du PSG tacle les Verts

true

Pedro Miguel Pauleta a critiqué le peu d’ambition montré par les clubs français en Coupe d’Europe. L’ancien des Girondins a notamment nommé l’ASSE.

Il était habitué à marquer des buts, mais il sait aussi mettre des tacles hors du pré. Pedro Miguel Pauleta (47 ans) a tancé l’ASSE et d’autres clubs concernant leurs résultats en Ligue Europa. Dans l’Equipe, la légende du PSG a offert une comparaison entre la motivation des clubs portugais et français : « On ne sent pas la même implication des clubs français (en comparaison avec les clubs portugais), et cela depuis des années. Pourtant, il n’y a rien à voir, au niveau des moyens et des infrastructures, entre des clubs comme Santa Clara ou Setubal, par exemple, et Saint-Étienne ou Montpellier. »

À l’image de sa saison, les Verts ont déçu cette année en Ligue Europa. Dans un groupe homogène (KAA Gent, Wolfsburg et Oleksandria), l’ASSE a été incapable d’arracher une victoire dans sa campagne européenne. Elle s’est soldée par quatre nuls, deux défaites et une troisième place du groupe synonyme d’élimination.

Pauleta félicite les trois grands du Portugal

Mais le marasme a été collectif pour les clubs français. Rennes, certes troisième de la dernière Ligue 1, a explosé en Ligue Europa. Les Bretons ont fini dernier du groupe E (Celtic, Cluj, Lazio). Dans son analyse, Pauleta a loué la mentalité des mastodontes portugais : « Les clubs français ne prennent pas assez au sérieux la Coupe d’Europe, à part la Ligue des champions. Ici, tous les ans, au moins un des trois grands (Benfica, FC Porto, Sporting) « tombe » en Ligue Europa pour y gagner des points. »