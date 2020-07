ASSE : une mystérieuse zone d’ombre persiste dans l’affaire Ruffier

true

Mis à pied à titre conservatoire depuis le 15 juillet, Stéphane Ruffier (ASSE, 33 ans) n’aura pas besoin de lire la lettre recommandée avec accusé de réception pour connaître sa sanction.

L’affaire Stéphane Ruffier a pris un nouveau tournant surprenant en début de semaine. Mis à pied à titre conservatoire depuis le 15 juillet, le gardien de l’ASSE attendait de connaître sa sanction lundi. Comme déjà évoqué hier, le courrier en question lui a été expédié lundi après-midi et il ne l’avait toujours pas reçu, mardi soir ! L’information de sa réintégration ayant fuité dès lundi soir, l’ASSE a communiqué hier après-midi.

Voici la une du journal L’Équipe de ce mercredi 29 juillet. Le journal > https://t.co/mer38pePBK pic.twitter.com/neDXudB0Ez — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 28, 2020

Dans le communiqué de presse sur son site internet, le club ligérien confirme que le gardien basque de 33 ans, sous contrat jusqu’en 2021, ne sera finalement pas licencié. Ruffier « a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d’insubordination. Dès ce mercredi, Stéphane Ruffier reprendra l’entraînement. »

Un entraînement spécifique ce mercredi ?

Manu Lonjon, dans son Live Twitch d’hier soir, a soulevé un lièvre en expliquant qu’il n’y avait pas d’entraînement ce mercredi et que Ruffier ne devrait donc pas y faire acte de présence. L’Équipe, dans son édition du jour, occulte ce point et affirme que « jeudi, pour la reprise de l’entraînement collectif, il retrouvera ses coéquipiers et Claude Puel, le manager général de l’ASSE, qui lui préfère désormais Jessy Moulin dans le but. » Faut-il comprendre que Ruffier est convié à un entraînement individuel ce jour à l’Étrat ? Le mystère reste entier…