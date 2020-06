ASSE : porte-bonheur, boulet… Quels sont les défenseurs les plus et les moins efficaces des Verts ?

true

Si William Saliba et Timothée Kolodziejczak sont les deux défenseurs qui ont affiché le meilleur ratio de points pris par match en Ligue 1 en 2019-20, Sergi Palencia, lui, ferme la marche.

But ASSE présente cette semaine le ratio points/match en L1 des 24 joueurs ayant disputé au moins 5 matches de championnat en 2019-20. Du côté des défenseurs, avec un ratio d’1,26 points pris par match, c’est avec Timothée Kolodziejczak que l’ASSE a été la plus performante. William Saliba et Wesley Fofana complètent le podium.

🎨 Cette année encore, le #PeupleVert nous a gratifié d’incroyables tifos ! 🤩 🏅 Lequel avez-vous préféré ? 👇 L’un de ces 4 ou un autre ? pic.twitter.com/FEI9kA78P7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 12, 2020

Saliba n’a pu participer qu’à 12 rencontres de L1 mais sur ces 12 matches, l’ASSE a encaissé 15 buts, soit un ratio de 1,25 buts concédés par match. Aucun autre défenseur ne présente un meilleur ratio dans l’effectif stéphanois en 2019-20. Timothée Kolodziejczak et Loïc Perrin complètent le podium des défenseurs ayant le meilleur ratio de buts encaissés par match.

En revanche, arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux, Sergi Palencia, qui s’était blessé pour son premier match avec l’ASSE à Marseille (0-1), n’a pas porté chance aux Verts. Avec l’ancien bordelais sur le terrain, l’ASSE n’a pris que 0,67 points par match, soit le plus faible ratio pour un défenseur. En 6 matches, l’ASSE n’a gagné qu’1 match avec lui et en a perdu 4. Ce qui peut expliquer que Palencia ne soit plus apparu sous le maillot vert depuis la défaite face à Nantes (0-2), le 12 janvier dernier…

Mathieu Debuchy : 21 matches joués pour 6 victoires, 5 nuls et 10 défaites. Soit un ratio de 1,09 points pris par match.

1,76 buts encaissés par match.

Loïc Perrin : 21 matches joués pour 6 victoires, 4 nuls et 11 défaites. Soit un ratio de 1,05 points pris par match.

1,52 buts encaissés par match.

Timothée Kolodziejczak : 15 matches joués pour 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Soit un ratio de 1,26 points pris par match.

1,4 buts concédés par match.

Miguel Trauco : 19 matches disputées pour 6 victoires, 3 nuls et 10 défaites. Soit un ratio de 1,10 points pris par match.

1,53 buts encaissés par match.

Wesley Fofana : 16 matches disputés pour 5 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Soit un ratio de 1,12 points pris par match.

1,56 buts encaissés par match.

William Saliba : 12 rencontres disputés pour 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Soit un ratio de 1,25 points pris par match.

1,25 buts encaissés par match.

Harold Moukoudi : 11 matches disputés pour 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Un ratio de 1,09 points pris par match.

1,64 buts encaissés par match.

Sergi Palencia : 6 matches disputés pour 1 victoire, 1 nul et 4 défaites. Un ratio de 0,67 points pris par match.

1,5 buts encaissés par match.

Le ratio points/match en L1 des 24 joueurs ayant disputé au moins 5 matches de championnat en 2019-20 :

1) Moulin (1,6) 2) Youssouf (1,4) 3) Khazri (1,3) 4) Hamouma (1,29) 5) Nordin (1,28) 6) Kolodziejczak (1,26) 7) Saliba (1,25) 8) Camara, Bouanga (1,15) 10) Cabaye (1,13) 11) Fofana (1,12) 12) Trauco (1,10) 13) Debuchy, Moukoudi (1,09) 15) Perrin (1,05) 16) Ruffier, M’Vila, Aholou, Boudebouz, Beric (1) 21) Abi, Honorat (0,9) 23) Palencia, Diony (0,67).