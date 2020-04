ASSE : une statue pour Robert Herbin ?

true

Une pétition est lancée pour que l’ASSE et la Ville de Saint-Etienne érigent une statue en l’honneur de Robert Herbin, devant le stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE a décidé que son siège social et centre d’entraînement à L’Étrat porterait le nom de son mythique entraîneur Robert Herbin, décédé lundi. Mais des voix s’élèvent pour que le club et la Ville de Saint-Etienne fassent une statue au Sphinx. C’est l’idée du site Peuple Vert, qui lance une pétition sur Internet.

Le plus beau palmarès du football français. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2020

« Il a redonné des sourires, de l’espoir et de la fierté à ceux qui en avaient le plus besoin. Pour cela, il mérite notre hommage. Ainsi, nous espérons que l’ASSE et la ville de St-Etienne sauront ériger une statue de celui qui incarne le mieux l’histoire du club. Une façon de lui permettre d’être présent les soirs de match, de veiller sur notre cathédrale, immobile, tel un Sphinx… », écrit le webmaster du site, Alexandre Sanfilippo. L’idée fera-t-elle son chemin ? Ce mercredi, plus de 2600 supporters avaient déjà signé la pétition, quelques heures seulement après son lancement.