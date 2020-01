ASSE : Vagner Dias donne de ses nouvelles depuis Nancy

true

Gravement blessé fin novembre lors d’un match à domicile contre le Paris FC (luxation de la cheville sur lésion ligamentaire et fracture du péroné), Vagner Dias va mieux. L’attaquant capverdien, prêté par l’ASSE à Nancy, a donné de ses nouvelles à L’Est Républicain.

« J’aurais pu subir une blessure qui m’aurait empêché de rejouer au foot. Là, ce n’est pas le cas. Je sais que je vais retrouver l’intégralité de mes moyens physiques et que je vais même revenir plus fort. C’est simplement un mauvais moment de ma carrière, tous les joueurs en connaissent. J’ai également la chance d’être beaucoup soutenu et encouragé. Je ressens beaucoup d’amour autour de moi à Nancy, ça me booste. Les gens de Saint-Etienne (son club d’appartenance) prennent tout le temps de mes nouvelles aussi. »

Une dernière phrase qui aura le mérite de rassurer les supporters de l’ASSE, nombre d’entre eux n’ayant pas compris que Ghislain Printant ne retienne pas un joueur aussi prometteur l’été dernier…