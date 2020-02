ASSE : Vikash Dhorasoo comprend Puel pour Ruffier

true

C’est Jessy Moulin qui gardera les buts de l’ASSE dimanche contre le Stade de Reims et la décision de Claude Puel d’écarter Stéphane Ruffier fait beaucoup parler. Hier, sur la chaîne l’Equipe, Vikash Dhorasoo a eu ces commentaires : « Ruffier n’a pas été bon, les chiffres le prouvent. Il refuse d’aller sur le banc, il le supporte mal, comme en équipe de France. Puel est dur mais il estime que les joueurs doivent mouiller le maillot. »

60 – Stéphane Ruffier en L1 cette saison : 60% de tirs arrêtés – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 14% de clean sheets (3/22) – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 1.82 but encaissé par match – plus haut ratio de sa carrière dans l’élite 🚨 Effondrement. pic.twitter.com/KWPYWMGcJf — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2020

Ruffier présente cette saison ses plus faibles ratios depuis son arrivée à l’ASSE en 2011. Et il paye évidemment les mauvais résultats de son équipe, qui a perdu 8 de ses 10 derniers matches de championnat, descendant à la 16e place. Avec seulement 3 clean sheets en 22 matches pour Ruffier, mais aussi 60% de tirs arrêtés et 1,82 but encaissé par match, ses pires stats depuis qu’il évolue en L1.