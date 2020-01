ASSE : Wahbi Khazri a une idée fixe pour cette fin de saison

true

But : Wahbi, avec ce doublé contre Nîmes, vous devez être aux anges…

Wahbi KHAZRI : Je suis content. Je travaille bien. Je suis content d’être récompensé, content de la victoire, des trois points. Ils nous font du bien. Tout n’a pas été parfait mais c’est bien d’avoir enchaîné après la victoire en Coupe de France au Paris FC.

Vous êtes en forme…

Je sais de quoi je suis capable. Ça me fait plaisir de marquer, d’aider l’ASSE. Mais je ne vais pas m’enflammer.

Votre positionnement explique-t-il cette efficacité retrouvée ?

Non, je ne pense pas. J’aime bien jouer à ce poste, je m’y sens bien, j’ai plus de liberté. Mais en pointe, j’avais marqué pas mal de buts la saison passée.

Votre blessure à la main vous a permis de souffler en décembre. N’en aviez-vous pas besoin ?

C’est vrai que j’avais beaucoup enchaîné. Ça a peut-être été un mal pour un bien. On verra. Depuis la reprise, je suis bien. Mentalement, j’ai pu couper, sortir du cadre, et je suis revenu en pleine possession de mes moyens. Ça fait plaisir. Je retrouve mes sensations petit à petit. Mais je suis encore capable de faire beaucoup mieux.

« On a encore beaucoup de progrès à faire, mais quand je vois les joueurs qui composent notre effectif, notre investissement, je pense qu’on est capable de rivaliser avec les cinq premiers »

Dans cette mauvaise période, n’aviez-vous pas perdu confiance ?

Non. Je ne suis pas du genre à douter. Je connais mes qualités.

Quels objectifs vous-êtes vous fixés ?

J’ai envie d’aider l’équipe à atteindre son objectif, comme je l’avais fait l’an dernier. On sait où on veut aller.

Et où voulez-vous aller ?

On verra. Le championnat est très serré. On n’est qu’a quatre-cinq points de l’Europe et il reste beaucoup de matches, beaucoup de points à prendre. J’ai confiance en ce groupe. Il travaille bien. Il ne triche pas. Je pense sincèrement qu’on va bien finir le championnat.

Vous sentez un nouvel élan ?

L’avenir le dira. Ça fait du bien, de gagner à nouveau des matches mais il faut confirmer. On récupère du monde. Au complet, on est capables de faire de belles choses. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais quand je vois les joueurs qui composent notre effectif, notre investissement, je pense qu’on est capable de rivaliser avec les cinq premiers. Après, ce ne sont que des mots. Il faut mettre les actes !

La campagne européenne aura été très décevante…

On n’a pas fait la campagne qu’on voulait faire, c’est sûr. Mais c’est fait. Il faut mettre ça de côté et regarder devant. J’espère que notre fin de saison sera excitante.