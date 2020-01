ASSE : Wahbi Khazri n’a aucun doute sur la suite de la saison

true

Samedi soir, face à Nîmes, l’ASSE fera presque peau neuve. Avec des supporters dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, eux qui avaient été privés de match face au FC Nantes, ainsi qu’avec les retours de bon nombre de joueurs.

Car Claude Puel va, enfin, récupérer Saliba, Hamouma, Bouanga, Silva et même M’Vila. Un sacré changement qui laisse nécessairement augurer des lendemains qui chantent dans le Forez. C’est du moins ce que pense Wahbi Khazri, interrogé il y a quelques minutes en conférence de presse.

« Il ne faut pas tirer de conclusion à ce stade de la saison, quand il reste presque soixante points à prendre. Je me répète, mais, avec l’équipe, le groupe et le club qu’on est, on est capables de faire de belles choses. J’espère que la suite de la saison sera excitante. Si on est au complet, on peut rivaliser avec le top 5 du Championnat, à part le PSG. Au sujet des supporters, quand ils sont là, ils sont exceptionnels. Si on a terminé quatrièmes la saison dernière, ils ont une grande part de responsabilité. »