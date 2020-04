ASSE : Yann M’Vila se fait encore recadrer !

true

Supporter invétéré de l’ASSE, Dominique Bréard, l’ancien recordman des victoires à Tout le Monde veut prendre sa place, sur France 2, n’a pas apprécié les propos de Yann M’Vila à l’encontre de Claude Puel.

Dans un live Instagram avec Chris Mvinga, son ancien partenaire à Rennes et au Rubin Kazan, Yann M’Vila avait un brin taclé Claude Puel, le week-end dernier. « Claude Puel c’est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n’est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c’est ça qu’on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu’il te parle. Rien… » Le milieu de terrain a aussi envoyé une petite pique à Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. « Il y a un président qui va dire « A », un qui va dire « B »… On m’avait prévenu pour Sainté, comment ça se passait ici »

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN — Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020

S’il estime que « Sainté c’est un vrai club. Quand tu sors faire tes courses les supporters t’encouragent, ils sont à fond derrière nous », M’Vila avait aussi eu quelques mots critiques sur certains de ses coéquipiers. « Il y a des joueurs tu leur expliques une fois ils comprennent. Il y en a d’autres tu leur expliques plusieurs fois… ils ne comprennent pas. On a un problème de communication sur le terrain : bouge, change, attention dans ton dos… On y arrive pas ». Des propos que M’Vila a ensuite atténués dans un communiqué publié sur le site du club, mais qui ont fait réagir tour à tour Christophe Dugarry, Willy Sagnol, mais aussi Dominique Bréard, chroniqueur pour But ! Saint-Etienne.

Une « interview narcissique »

L’ancien recordman de victoires à TLMVPSP, le jeu célèbre de Nagui sur France 2, a eu la dent dure envers le n°6. « Vous l’avez vue son interview narcissique sur Insta ? Une vraie honte ce truc-là. Le mec qui ne peut plus jouer tire à boulets rouges sur son entraîneur qui, soi-disant, n’est pas assez proche des joueurs. Quant à nos présidents, ils en prennent également pour leur grade. Je ne veux même pas analyser le fond du propos, je veux juste poser une simple question. A part en 2018-2019, il nous a fait du bien quand M’Vila? On rappellera parmi ses grands faits d’arme plusieurs menaces de départs parce que l’entraîneur allait partir ».

Et à lui d’ajouter : « Monsieur Puel, accrochez-vous, faites aussi peu de cas que possible de cette lamentable intervention et avançons vers le futur comme avant. Parce que vraiment, quand je vois que M’Vila est encore en club, je suis nostalgique du temps où il n’y était pas. »