Zaydou Youssouf a revécu ses débuts aux Girondins de Bordeaux au travers de la joie affichée par Bilal Benkhedim et Edmilson lors de Nîmes – ASSE (1-2).

S’il n’affiche que 20 printemps à son actif, Zaydou Youssouf a déjà beaucoup de bouteille en Ligue 1. Lancé dans le grand bain à Bordeaux le 30 novembre 2016 à 17 ans et 3 mois, le milieu de terrain – qui s’est imposé à l’ASSE cette saison – affiche plus d’une quarante de matches au plus haut niveau. Suffisant pour parler comme un vieux de la vieille ? Il faut croire…

Dans les colonnes du « Progrès », le « Z » stéphanois a félicité Bilal Benkhedim (18 ans) et Edmilson Indjai Correia (19 ans) pour leurs premiers buts en professionnel à l’occasion du match de Coupe de la Ligue remporté contre Nîmes (2-1) : « Je suis très content pour eux. Ils bossent bien, c’est mérité. Ce sont de bons petits jeunes. Cela me met un petit coup de vieux. J’étais à leur place il y a quelques années. L’arrivée des jeunes tire le groupe vers le haut, la concurrence est saine. Tout le monde se bat au quotidien pour avoir sa place ».

S’il est initialement arrivé à Saint-Etienne pour s’inclure dans la rotation de l’effectif, Zaydou Youssouf a été le principal gagnant de la nomination de Claude Puel, lui qui enchaîne les matches avec une régularité rare.