Coupe de France : Monaco dernier qualifié, affrontera l’ASSE

false

Il n’y a pas eu d’exploit lors du dernier 16e de finale de Coupe de France. L’AS Monaco a disposé de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1), qui avait sorti Toulouse au tour précédant. Keita Baldé a signé un doublé en début de rencontre,Wissam Ben Yedder a inscrit un 3e but avant la mi-temps. Saint-Pryvé (National 2) a sauvé l’honneur en toute fin de partie par Carneji Antoine.

📸 Déjà 4 Buts ⚽️ en Coupe de France pour Keita Balde 👊 0⃣-3⃣ #SPSHASM pic.twitter.com/3j1GHAtp6E — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 20 janvier 2020

L’ASM recevra l’ASSE mardi prochain

A noter que Robert Moreno alignait six éléments offensifs au coup d’envoi avec les présences conjuguées d’Aleksandr Golovin, Keita Baldé, Gil Dias, Stevan Jovetic, Jean-Kevin Augustin et Wissam Ben Yedder. L’ASM recevra l’ASSE au tour suivant, à Louis II. Le match sera diffusé en direct et en intégralité sur Eurosport 2 le mardi 28 janvier à 20h55.