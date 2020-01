FC Metz-ASSE : les supporters des Verts encadrés à l’extérieur

true

Dimanche prochain, à 17 heures, l’ASSE se rendra sur le terrain du FC Metz. Une rencontre qui, pour de nombreux observateurs, ne revêt aucun risque quant à la sécurité. Visiblement, la Préfecture de Moselle a un avis différent et a donc décidé, depuis hier, de limiter le nombre de fans stéphanois à Saint-Symphorien.

Ainsi, et on en a que trop souvent l’habitude, il sera interdit à quiconque de porter les couleurs vertes dans le stade, en dehors du parcage visiteurs. Les supporters des Verts, venus depuis le Forez, ne devront pas être plus de 300, ordre ultime de la Préfecture.

🚨 Suite à l’arrêté préfectoral encadrant la venue des supporters stéphanois à Saint-Symphorien, ce dimanche, les signes distinctifs de l’@ASSEofficiel sont interdits en dehors des supporters effectuant le déplacement de manière encadrée 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 27 janvier 2020

On est loin, très loin même, de l’assouplissement des règles demandés il y a quelques semaines par le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Voici ce que l’on peut lire sur le site du club messin.

« L’accès au Stade Saint-Symphorien, ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique « [sont] interdits de samedi 1er février à 20h00 au lundi 3 février à 4h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AS Saint-Etienne, ou se comportant comme tel, hormis les 300 supporters munis de contremarques nominatives délivrées par l’intermédiaire de l’AS Saint-Etienne » sur le périmètre suivant (…)En conséquence, en raison de l’arrêté préfectoral encadrant la venue des supporters de Saint-Etienne à Metz, il est interdit de se rendre dimanche au Stade Saint-Symphorien vêtu d’un maillot, d’une écharpe ou de tout signe distinctif de l’AS Saint-Etienne, en dehors des supporters effectuant le déplacement de manière encadrée. »