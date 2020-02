FC Metz-ASSE : Saint-Symphorien, terre hostile ou amicale pour les Verts ?

true

Ce sera, dans quelques minutes, le coup d’envoi du 53e duel FC Metz-ASSE au stade Saint-Symphorien. Théâtre fréquent de cette opposition entre les deux clubs et ce en dépit des allers et retours en Ligue 2 du club messin au cours des dernières années.

Le bilan est plutôt favorable pour les Verts puisqu’ils comptent davantage de points pris, avec des nuls et des victoires, que de défaites. Pour être précis, ce sont 19 victoires pour l’ASSE, 16 matches nuls et 17 défaites. Dont la dernière en date, le 17 janvier 2018, sur le score net et sans bavure de 3-0.

A noter, et cela peut être un indicateur, que les rencontres entre les deux équipes sont synonymes de buts. Près de 3 par match. Vérification dans la journée.