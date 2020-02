Ligue 1 : SB29 – ASSE et Stade de Reims – Stade Rennais, les compos

true

Deux matches de Ligue 1 débuteront à 17h, ceux de l’ASSE et du Stade Rennais. Voici les compos d’équipe, avec quelques surprises.

Actuel 3e de Ligue 1, le Stade Rennais doit s’imposer cet après-midi à Reims car le LOSC, ce soir face à l’OM, pourrait lui passer devant en cas de succès. Les Champenois, bien partis en début de saison, doivent pour leur part gagner afin de retrouver la première partie du tableau.

Reims : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdelhamid, Kamara – Munetsi, Cassama, Chavalerin – Dia, Touré, Doumbia.

Rennes : Mendy – Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa – Nzonzi, Léa Siliki – Raphinha, Bourigeaud, Tait – Siebatcheu.

Entre Brest et Saint-Etienne, c’est une opposition de bas de tableau avec, chose surprenante, le promu breton pointant deux points et trois places devant les Verts. Ceux-ci surfent sur une série de trois défaites en championnat (Metz, OM, Montpellier) et ils auront à cœur de rassurer leurs supporters en revenant de Le Blé avec les trois points.

Brest : Larsonneur – Belaud, Duverne, Chardonnet, Perraud – Belkebla, Battochio, Lasne – Grandsir, Charbonnier, Cardona.

ASSE : Ruffier – Maçon, Fofana, Saliba, Kolodziejczak – Camara, M’Vila, Cabaye – Boudebouz, Abi, Bouanga.