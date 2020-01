AS Monaco – ASSE (0-1) : les notes des Verts à Louis II

true

RUFFIER (6)

A peine plus sollicité que contre Nîmes (2-1), le Basque, capitaine en l’absence de Perrin, s’est surtout illustré en détournant un coup franc d’Adrien Silva (39e) et en remportant un duel avec Ben Yedder (40e). Mais sa défense l’a bien protégé.

DEBUCHY (6)

A 34 ans, il enchaîne. Sur son côté, il a été intraitable défensivement. Un match de guerrier. Toujours exemplaire.

FOFANA (6)

A 19 ans, il a formé une charnière juvénile avec Saliba (18 ans), celle qui a permis à l’ASSE de remporter la Coupe Gambardella au printemps dernier. Le duo a tenu le choc avec cran. Un retour devant Jorge qui s’apprêtait à défier Ruffier (90e).

SALIBA (6)

Après deux mois d’absence, il a vite montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités, et elles sont aussi nombreuses qu’impressionnantes. Les Monégasques se sont cassés les dents sur lui, et il a relancé avec sang-froid. Une belle ouverture pour Bouanga (83e).

SILVA (5), puis TRAUCO (6)

Pour son match de reprise, Silva, décidément très fragile, n’a tenu qu’une mi-temps, touché à un orteil. Remplacé par TRAUCO, auteur d’une bonne rentrée, alors qu’il avait un client sur son côté avec Gelson Martins.

M’VILA (5,5)

Pour sa première titularisation de l’année, l’ancien rennais a été précieux en premier rideau. Il manque encore de rythme mais il semble déterminé à bien finir sa saison.

AHOLOU (5), puis DIOUSSE

Prêté par Monaco, Aholou, écarté contre Nîmes, a profité des absences pour retrouver une place de titulaire. Il a livré un match sans relief. Remplacé par DIOUSSE, qui a eu plus d’impact et a bien fini le travail, lançant même un contre qui aurait pu profiter à Bouanga (83e).

HONORAT (6)

A la rue trois jours plus tôt contre Nîmes, l’ancien clermontois s’est racheté en servant Bouanga sur l’unique but de la rencontre, faisant parler sa qualité de centre. Une bonne remise pour Hamouma (66e).

HAMOUMA (5,5)

En soutien de Diony, Hamouma a apporté sa technique et il s’est beaucoup démené du début à la fin, même si les Monégasques ne l’ont pas ménagé. Il a failli doubler la mise sur un bel enchaînement (66e).

BOUANGA (6)

Il a surgi pour pousser au fond des filets le caviar d’Honorat. Sur son aile gauche, ses percussions ont fait mal à la défense monégasque. Un face à face mal négocié avec Lecomte (83e), mais il fait déjà un bien fou à l’équipe.

DIONY (6), puis CABAYE

Abi absent, Diony a débuté en pointe et c’est lui qui a initié le but de Bouanga en lançant Honorat. Dos au but, il a pesé, gagné des coups francs, prouvant qu’il pouvait encore rendre des services. Remplacé par CABAYE, averti dès son entrée et à deux doigts de marquer (80e).

ASSE

Les Verts ont plutôt bien géré leur avance. Ils ont bien défendu et auraient même pu creuser l’écart. Mais en face, cette équipe monégasque, quelle tristesse !