OL-ASSE (2-0) : qui a failli, qui a été à la hauteur chez les Verts ?

MOULIN (6)

Il est allé au feu, a fait quelques arrêts, et a été suppléé deux fois par le VAR. Cette défaite n’est absolument pas la sienne et il devrait logiquement enchaîner contre Rennes, jeudi soir, Ruffier semblant toujours persona non grata.

DEBUCHY (3)

Averti sur la première faute stéphanoise, sur le coup franc qui a entraîné l’ouverture du score de Dembélé, l’ancien Gunner a vécu une soirée difficile. Terriblement emprunté et lent, il n’avait que son courage à faire valoir.

FOFANA (5)

Quelques absences mais il a fait preuve de présence et de répondant. A 18 ans, ce premier derby confirme qu’il a un bel avenir devant lui.

SALIBA (6)

Heureusement qu’il était là en première mi-temps pour jouer les pompiers de service et colmater les brèches laissées par Kolo, côté gauche. Du sang froid à revendre. Vraiment du costaud !

KOLO (3)

A la peine dès le début du match, il a laissé beaucoup trop de liberté à Traoré. Il s’est bien ressaisi en deuxième mi-temps, à l’image de l’équipe, et a failli égaliser sans un sauvetage de Marcal (89e), juste avant de commettre une main stupide sur le penalty du 2-0.

9/8 – Lyon a plus cadré de tirs (9) que St Etienne n’en a tenté (8) ce soir. C’est la 4e fois que Lyon réussit cette performance contre les Verts depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07), il n’y a que contre Nice (6) que les Gones l’ont fait plus souvent. Maîtrise. pic.twitter.com/huuzV64FpQ — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020

HONORAT (4), puis BOUDEBOUZ

Honorat a débuté son match par un bon service pour Diony (9e), avant de très vite disparaître. Remplacé par BOUDEBOUZ, qui s’est illustré par un bon coup franc qu’a faillir convertir Kolo (89e).

M’VILA (4)

Comme Cabaye, il ne marquait personne sur l’ouverture du score de Dembélé. Et comme Cabaye, il a pris l’eau en première mi-temps avant de se ressaisir et d’apporter plus d’équilibre au retour des vestiaires.

CABAYE (4)

Il paraît qu’il monte en puissance… Mais au fil des matches, cela tarde à se concrétiser par des résultats. Aux abois en première mi-temps, il a mieux fini. Mais n’est-on pas en droit d’attendre plus d’un ancien international ?

TRAUCO (3), puis ABI

Milieu gauche, Trauco était censé soulager Kolo en bloquant les montées de Dubois. Mais les Verts ont pris l’eau sur ce couloir pendant toute la première mi-temps. Averti pour une faute stupide sur Bruno Guimaraes (40e), il a été remplacé par ABI, auteur d’une bonne entrée.

BOUANGA (6)

Dans un bloc positionné très bas, le Gabonais a manqué de munitions en première mi-temps. Plus dangereux lors du second acte, il a failli égaliser d’un coup franc vicieux (75e) après avoir buté une première fois sur Lopes (58e). Le Vert le plus percutant.

DIONY (4)

Quand le niveau s’élève, c’est dur pour lui, malgré sa bonne volonté. Peu de duels gagnés. Une frappe à côté (9e), une autre sur Lopes (50e), un bon décalage pour Bouanga (58e) et c’est tout.

ASSE

Archi dominés en première mi-temps, les Verts ont eu plusieurs balles de 1-1 avant de céder une deuxième fois sur une main stupide de Kolo dans le temps additionnel. Une 2e mi-temps plutôt encourageante avant la ½ finale de Coupe de France contre Rennes, jeudi.