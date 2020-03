OL – ASSE : Fabien Lemoine (Lorient) fait passer un message aux Verts !

true

But : Fabien, quel est votre meilleur souvenir lors d’un derby face à Lyon ?

Fabien LEMOINE : Mon plus beau souvenir est la victoire 3-0 de l’ASSE à domicile en 2014. Techniquement, on savait qu’ils nous étaient supérieurs mais on avait mis les ingrédients qu’il fallait pour l’emporter. Un derby, ça se gagne ! De plus, l’ambiance était fantastique et le fait de gagner ce derby assez largement fait partie de l’un de mes plus beaux souvenirs en tant que footballeur. Je me souviens qu’il restait encore plus de 20 minutes après le troisième but de Renaud Cohade et le stade était en ébullition. On avait tous été au niveau pour sortir cette grande performance. Si on avait pu jouer ce match durant trois jours, on l’aurait fait !

Et votre pire souvenir ?

Je dirais que c’est le derby en 2013, lorsque Jimmy Briand marque un but à la dernière seconde de la tête sur un centre de Gourcuff à Geoffroy-Guichard… Je n’avais malheureusement pas pu disputer ce match car j’étais suspendu. J’avais donc assisté à ce derby des tribunes et le scénario avait été cruel. J’avais ressenti un sentiment d’impuissance car je ne pouvais pas être sur le terrain et aider les copains.

« Ça va surtout se jouer dans les têtes et il faut que chacun se mette minable »

Croyez-vous les Verts capables d’aller chercher un résultat au Parc OL ce week-end ?

Oui, je pense que Sainté peut réaliser un coup là-bas. Déjà, il faut dire que Lyon n’est pas non plus en très grande forme cette saison. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que les Lyonnais auront un match de Ligue des champions face à la Juventus Turin dans les jambes, ça peut avoir son importance. Et puis je pense que les joueurs auront à cœur de réaliser un gros match pour leurs supporters.

En tant qu’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, quel regard avez-vous sur cette saison ?

J’essaye de regarder tous les matches de l’ASSE à la télé. C’est vrai que peu de monde voyait l’ASSE aussi bas au classement. Il y a eu pas mal de blessés et notamment sur le plan offensif, ce qui ne leur permet pas d’avoir plusieurs cartouches. Après, je ne sais pas ce qu’il se passe exactement en interne pour juger, mais en tout cas je reste confiant pour le maintien. Ça va surtout se jouer dans les têtes et il faut que chacun se mette minable. Il y a quand même un groupe avec des joueurs de qualité. Avec le retour de Khazri et Hamouma, l’équipe devrait mieux tourner offensivement. J’espère que l’ASSE repartira vite sur de bons rails.

Une victoire de l’ASSE dans ce derby pourrait être un déclic pour le restant de la saison…

C’est sûr qu’une victoire à Lyon ferait du bien au moral du groupe et pourrait lancer une dynamique pour la fin de saison. Pour l’emporter, il faudra mettre de l’engagement, de l’investissement et de l’intensité avant même la technique et le jeu. C’est ce qui compte le plus.