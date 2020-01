Paris FC – ASSE : pourquoi le match à Charléty est capital pour les Verts

true

L’ASSE doit s’imposer au Paric FC samedi en Coupe de France après deux prestations indignes, et alors que des tensions sont apparues entre Claude Puel et certains cadres du vestiaire.

Après le 6-1 à Paris, pour son dernier match de l’Histoire en Coupe de la Ligue, l’ASSE s’est inclinée contre Nantes (0-2) à Geoffroy-Guichard, à huis clos. Un match insipide, une prestation très décevante. Une de plus. Les Verts ont enchaîné contre les Canaris, bien plus fringants, une quatrième défaite consécutive en L1. Ce n’était plus arrivé depuis février-mars 2011. Les voilà qui pointent à la 15e place de la L1. Peut-on parler de crise ? Ce serait le cas, à n’en pas douter, en cas de nouveau faux pas ce week-end en, Coupe de France, à Charléty, sur le terrain du Paris FC.

Le Paris FC est relégable en L2

Contrairement à la Coupe de la Ligue, le tirage au sort a été clément pour l’ASSE. Après Bastia-Borgo (3-0), les Verts seront logiquement favoris contre le Paris FC, 19e de L2 avec la plus mauvaise attaque et la 18e défense de son championnat. Certes les Parisiens restent sur un match nul à Sochaux (1-1), et ils n’ont pas perdu depuis l’arrivée de René Girard sur le banc, mais leur objectif n°1 est évidemment le maintien, pour les 50 ans du club de l’Est parisien. Sur le plateau du Canal Football Club, Jérémy Ménez a laissé entendre que son équipe ne ferait pas de complexes. « On a envie de faire un bon parcours et ça passe par un exploit contre Saint-Etienne. Pourquoi pas ? », a dit l’ancien international.

Les blessés visent Nîmes

Si les joueurs parisiens ont regardé à la télé les prestations de l’ASSE contre le PSG et Nantes, ils doivent forcément se dire qu’ils ont un bon coup à jouer. Surtout que c’est encore avec un effectif amoindri que les Verts se présenteront à Charléty. Le retour de Denis Bouanga n’interviendra pas avant février, et les autres absents de ce début d’année (Yann M’Vila, Romain Hamouma, William Saliba et Zaydou Youssouf), soucieux de ne pas prendre de risques, devraient plutôt être de retour la semaihne prochaine contre Nîmes. Robert Beric et Loïs Diony, écartés, espèrent quant à eux trouver preneur avant la fermeture du Mercato, le 31 janvier. Et leur cas seraient à l’origine de tensions au sein du vestiaire, où leurs coéquipiers n’apprécieraient guère la façon dont ils sont traîtés. Certains joueurs ne comprendraient pas non plus leur utilisation. Des tensions naissantes qu’une qualification samedi à Charléty pourraient apaiser. L’ASSE en a besoin. Sinon, bonjour l’ambiance avant la réception des Crocos nîmois… »