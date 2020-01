Paris FC – ASSE : Puel veut voir des guerriers à Charléty

true

15e de L1, l’ASSE reste sur 4 défaites en championnat et une rouste au PSG (1-6) en Coupe de la Ligue. En déplacement au Paris FC ce samedi, Claude Puel compte sur la Coupe de France pour voir son équipe se relever. Hier, en point presse, il a mis ses joueurs face à leurs responsabilités.

« En ce moment, on a quatre à cinq joueurs qui sont à leur niveau à chaque match. C’est disparate. Il faut que chacun joue à son meilleur niveau et forcément cela rejaillira sur l’équipe », a soutenu le Castrais.

🛫 #PFCASSE, un déplacement qui n’est pas pour déplaire à @NordinArnaud, natif de la capitale ! pic.twitter.com/NMmsdej2eG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 janvier 2020

Et à lui d’ajouter : « On est dans une période difficile en termes de résultats, d’effectif. Il faut affronter les difficultés. C’est un tremplin pour aller vers d’autres objectifs. Il faut savoir rebondir. On a envie de réagir. D’avancer en tant qu’équipe.»