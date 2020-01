PFC – ASSE : de l’amateurisme au niveau sécurité avant le 16e de finale ?

Demain soir, au stade Charléty, le Paris FC aura l’occasion d’évoluer devant un public plus fourni qu’à l’habitude. En effet, pour ce 16e de finale de Coupe de France face à l’ASSE, les dirigeants franciliens ne tablent pas sur 2 000 spectateurs, moyenne en championnat de Ligue 2, mais sur cinq fois plus.

Problème, et c’est Le Parisien qui le précise, on ne sait toujours pas combien de supporters stéphanois seront présents. Du moins ceux qui viendront du Forez et qui rempliront le parcage visiteurs. Pour quelle raison ? Parce que les deux clubs, qui ont été informés d’un parcage à 150 places seulement lors d’une réunion de sécurité, n’oint toujours pas eu connaissance de l’arrêté Préfectoral. Logique, il n’était toujours pas tombé hier soir…