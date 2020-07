Résultat amical : ASSE 4-1 OGC Nice, les Verts montent en puissance

true

Pour son deuxième match de préparation, l’ASSE a facilement dominé l’OGC Nice, ce vendredi soir, à Geoffroy-Guichard (4-1).

Après avoir étrillé (4-1) les amateurs Rumilly-Vallières (N2), l’ASSE a remis cela avec les professionnels de l’OGC Nice. Les Verts se sont rassurés avec une belle victoire (4-1), dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, face à des Niçois moins avancés physiquement.

Pourtant, les hommes de Claude Puel ont eu un retard à l’allumage. Avec un bon mouvement à trois, c’est Thuram qui avait plus qu’à ouvrir l’ouverture de la marque dans une cage délaissée par Moulin, parti s’opposer à Boudaoui.

Arrivé cet été en provenance d’Epinal, Jean-Philippe Krasso a égalisé peu de temps avant la mi-temps (41e). Le buteur a poussé dans le but vide une déviation sur corner d’un de ses équipiers. Au retour des vestiaires, l’ASSE a accéléré et s’est détaché grâce à un doublé d’Abi (46e et 56e) et de Maçon (54e).

Une victoire qui donne de la confiance aux ouailles de Claude Puel avant la finale de la coupe de France, face au Paris Saint-Germain, prévue le 24 juillet prochain. En fin d’après-midi, les supporters stéphanois ont indiqué qu’il boycotterait ce déplacement en raison du faible nombre de tickets (900 billets) alloué aux Verts.