Résultat Ligue 1 : l’ASSE sèchement battue à Metz (1-3)

Depuis 17 heures, au stade Saint-Symphorien, l’ASSE était opposée au FC Metz. Une rencontre pauvre en occasions au cours de la première période. Les joueurs de Claude Puel, pressants en début de match (Perrin sur corner, frappe de Bouanga), lâchaient peu à peu leur emprise. Les Messins, eux, concentrés au milieu de terrain, ne parvenaient guère à inquiéter Stéphane Ruffier.

Juste avant la pause, l’attaquant tunisien, Wahbi Khazri, avait l’occasion d’ouvrir le score. Mais ce sont les hommes de Vincent Hognon, à la 44e, qui frappaient les premiers sur un but de Nguette. Ce dernier prenait Trauco de vitesse et mystifiait Ruffier d’une frappe du pied droit au ras du poteau.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois tentaient de recoller au score. Et étaient justement punis par leurs largesses défensives. A la 63e minute, à la suite d’un corner, Diallo éliminait M’vila et offrait le break à ses partenaires d’un tir du droit en pivot. Sept minutes plus tard, le FCM alourdissait le score avec le doublé de Nguette, qui se jetait aux 6 mètres pour tromper Ruffier.

En toute fin de match, Romain Hamouma, bien lancé par M’Vila, dribblait le portier messin et parvenait à réduire le score côté stéphanois. Lourd revers tout de même pour les Verts, décidément loin d’être guéris cette saison et qui vont devoir aller chercher le maintien.