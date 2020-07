Stade Brestois, ASSE : Ronaël Pierre-Gabriel sauvagement agressé

false

Arrivé au Stade Brestois en provenance de Mayence, l’anc ien défenseur de l’ASSE, Ronaël Pierre-Gabriel, a été sauvagement agressé lundi soir.

Le genre de nouvelles que l’on aime ni entendre, ni lire. Et qui vient pourtant de survenir, à Brest, là ou l’ancien latéral de l’ASSE, Ronaël Pierre-Gabriel évolue. Lui qui vient tout juste de rejoindre le Stade Brestois après une expérience à Mayence (Allemagne).

Le club brestois indique que Pierre-Gabriel a été agressé hier soir, lundi. « Victime d’une agression, il a subi des coups et blessures avant que sa voiture ne soit incendiée et totalement détruite. » Le SB 29 « condamne vivement cet événement et apporte tout son soutien à Ronaël. Dans une ville où ces faits divers ne sont pas légion, il est regrettable de voir que des incidents de ce genre ont pu se produire à l’encontre d’un garçon qui n’est arrivé que depuis deux semaines dans le Finistère et n’avait d’histoires avec personne. »