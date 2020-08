Stade Rennais, ASSE – Mercato : Montpellier sur le point de souffler une piste de Puel ?

true

Absent du groupe rennais pour le déplacement à Lille, Lilian Brassier, ciblé par l’ASSE au début de l’été, serait en partance pour Montpellier.

Le problème est récurrent à l’ASSE depuis le transfert de Faouzi Ghoulam à Naples en 2014 : les Verts n’ont pas de solution fiable en défense pour occuper leur couloir gauche. C’est encore le cas à l’aube de cette nouvelle saison. Claude Puel n’a pas été convaincu par Miguel Trauco, qu’il pousse vers la sortie. Gabriel Silva, lui, est encore blessé.

C’est Timothée Kolodziejczak qui avait décalé à gauche lors de la finale de Coupe de France contre le PSG (0-1) le mois dernier mais Puel compte sur l’ancien lyonnais pour épauler Wesley Fofana dans l’axe, après les départs de William Saliba (Arsenal) et Loïc Perrin (retraite).

Rennes aurait accepté de laisser partir Brassier

Après avoir testé Assane Diousse et Yvann Maçon, Puel compte plus que jamais recruté un spécialiste du poste. La piste prioritaire mène à Dimitrios Giannoulis mais le joueur du PAOK Salonique est dans le viseur de plusieurs autres formations dont Bologne et le Stade Rennais. Une autre piste pour l’ASSE, révélée par Butfootballclub, menait à Lilian Brassier.

Le défenseur avait tapé dans l’oeil des Verts après sa belle saison en prêt à Valenciennes (L2) mais Rennes refusait de s’en séparer. Pourtant, il semblerait que la porte se soit ouverte. Selon Mohamed Toubache-Ter, Brassier serait en route pour rejoindre Montpellier, où un temps de jeu plus important qu’au SRFC l’attendrait. Il ne figure pas dans le groupe rennais pour débuter la saison, ce soir, à Lille.