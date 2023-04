Signature imminente à Nice, Ben Yedder a des envies d'ailleurs, Still ne veut plus penser à l'Europe

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

En conférence de presse, le capitaine et défenseur central de l'OGC Nice, Dante, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, a confirmé que sa prolongation de contrat pour une année supplémentaire avec les Aiglons était en très bonne voie. "Cela avance bien. Il manque très peu de choses. on espère que ça va se conclure le plus vite possible. Les voyants sont au vert. Quand tu deviens un peu plus vieux, tu es moins exigeant sur la partie contractuelle. Je vis le foot d'une autre manière. Ce qui est important, c'est d'avoir la reconnaissance des personnes qui me proposent un nouveau contrat. J’en suis très très fier et ça me donne une nouvelle responsabilité, celle d'être prêt pour la saison prochaine et d'être bien physiquement."

OGC Nice - Brest : vague d'absents au Gym

Toujours du côté de l'OGC Nice, Jordan Lotomba, Mattia Viti, Youssouf Ndayishimiye, Aaron Ramsey, Alexis Beka Beka, Sofiane Diop et Nicolas Pépé sont absents pour le déplacement ce dimanche (15h) sur la Stade Brestois.

AS Monaco : Ben Yedder a des envies d'ailleurs

Selon les informations du journal L’Equipe, l'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, serait en plein doute sur son avenir, lui qui n'a plus qu'un de contrat avec l'ASM. Seule une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait faire rester l'attaquant français de 32 ans.

AS Monaco - Lorient : les groupes convoqués par Clement et Le Bris

Alors que l'AS Monaco reçoit ce dimanche (17h05) Lorient, Youssouf Fofana, qui a purgé sa suspension, fait son retour dans le groupe monégasque tandis que Ruben Aguilar et Breel Embolo, blessés, sont toujours absents et que Malang Sarr, Gelson Martins et Jean Lucas ne sont pas convoqués. Côté Lorientais, Yvon Mvogo, Igor Silva et Laurent Abergel sont de retour et Julien Laporte Gédéon Kalulu, Théo Le Bris et Enzo Le Fée sont indisponibles.

Stade Rennais - Stade de Reims : la réaction de Still

Reims s'est lourdement incliné ce samedi sur la pelouse du Stade Rennais (3-0). Après la rencontre, Will Still a pris l'entière responsabilité de ce revers. "Je prends l'entière responsabilité de cette défaite. Mais, tu ne peux pas être aussi mauvais que cela, en voulant regarder plus haut et espérer plus. La réalité a été assez claire aujourd'hui. (…) Je parle d'erreurs collectives, individuelles… Peut-être que mon message n'était pas assez clair ou lisible pour mes joueurs. On n'a pas été bons et Rennes mérite amplement sa victoire", a regretté l'entraîneur rémois au micro d'Amazon Prime Video avant d'annoncer qu'il ne veut plus penser à l'Europe. "C'est normal que le Stade de Reims perde certains matchs sur une saison. C'est normal que le Stade de Reims vienne à Rennes et soit en difficulté. On a eu des prestations à un très haut niveau pendant très longtemps. On a fait des choses super intéressantes, mais on sait le coût que cela représente au niveau de l'énergie, de la fraîcheur mentale. J'ai essayé de renouveler, de pousser encore et encore, mais je pense que les limites sont là. Donc penser à l'Europe ou des conneries comme ça, on ne va pas le faire parce qu'on a vu aujourd'hui que cela ne servait à rien."

LOSC - Montpellier : trois retours au MHSC

Alors qu'Ismaïly et Edon Zhegrova font fleur retour dans le groupe du LOSC pour affronter Montpellier, le technicien montpelliérain, Michel Der Zakarian enregistre le retour de Dimitry Bertaud, Boubacar Kouyaté et Faitout Maouassa pour cette rencontre.