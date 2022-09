Slimani envoie une pique à Delort, Santamaria est passé sur le billard, Le Fée clarifie son avenir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice, Brest : Slimani tacle Delort pour son retour en sélection

Un an après avoir mis entre parenthèses sa carrière internationale pour se concentrer sur sa carrière avec l'OGC Nice, Andy Delort fait son grand retour avec l'Algérie pour les deux prochains matchs amicaux face à la Guinée, le 23 septembre prochain, puis contre le Nigéria, quatre jours plus tard. Interrogé par des journalistes à son arrivée en Algérie, l'attaquant du Stade Brestois, Islam Slimani, a envoyé une pique à son compatriote. "Parlez à ceux qui sont revenus. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont revenus, je suis toujours là."

Stade Rennais : opération réussie pour Santamaria

Gravement blessé à la cheville gauche lors de la large victoire du Stade Rennais contre l’AJ Auxerre (5-0), le 11 septembre dernier, le milieu de terrain rennais, Baptiste Santamaria, a été opéré ce lundi avec succès des ligaments de la cheville gauche.

LOSC, Lorient : Le Fée veut prolonger à Lorient

Alors que Lorient est l’équipe surprise de ce début de saison de Ligue 1, Enzo Le Fée, courtisé cet été par le LOSC, a affirmé sa prolonger son contrat avec les Merlus. "Ce n'est pas Régis Le Bris qui me convaincra de prolonger, j'ai envie de prolonger à Lorient. Moi j'ai juste à me concentrer sur le terrain. C'est en discussion, on verra ce que ça va donner", a confié l’international Espoirs français pour L’Equipe.

Girondins : Guion juge le début de saison de son équipe

Alors que les Girondins de Bordeaux sont troisièmes de Ligue 1 après neuf journées disputées, David Guion n’a pas caché sa satisfaction sur le début de la saison de son équipe. "C’était important de gagner contre Dijon avant la trêve internationale pour valider les deux mois de compétition et le mois de préparation, c’est un bel été pour les garçons. Cinq victoires, c’est mérité. J’avais demandé que mes joueurs fassent preuve de plus de personnalité, de caractère. Notamment sur le match précédent à Saint-Etienne, on en avait manqué, pour provoquer les choses, mettre plus d’intensité dans les endroits chauds", a déclaré l’entraîneur girondins pour Sud-Ouest.