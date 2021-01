Stade de Reims - ASSE (3-1) : Guion n'a jamais tremblé face aux Verts

Le Stade de Reims a parfaitement terminé sa phase aller. Grâce à un succès probant hier devant l’ASSE (3-1), les hommes de David Guion se sont replacés devant leurs victimes du jour et occupent désormais la 14e place du classement de L1.

Après un début de saison très compliqué, David Guion peut savourer de manière légitime ce redressement sportif. « On a très bien commencé cette rencontre, a-t-il analysé en conférence de presse. Les Stéphanois avaient mis du monde à l'intérieur et on a réussi à bien fermer ces espaces-là pour pouvoir contrer. »

« Sur l'ensemble, on a fait ce qu'on voulait »

L’entraîneur du Stade de Reims avoue qu’il n’a finalement jamais tremblé face aux Verts. « On a été très efficaces avec ce penalty et ce superbe deuxième but. Le troisième but sur coup franc, en deuxième période, nous a fait du bien, a-t-il ajouté. Il fallait ensuite rester calme et discipliné. Il y a eu deux ou trois alertes mais, sur l'ensemble, on a fait ce qu'on voulait avant le match et on a bien géré le tempo. »