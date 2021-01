Stade de Reims - ASSE : Guion a repéré une anomalie chez les Verts

Après avoir pris un bon point mercredi contre le PSG (1-1), l’ASSE va devoir capitaliser à Reims lors de la 19e journée de L1 (21h). À Delaune, où un froid polaire devrait sévir, David Guion attend les Verts de pied ferme tant il les sait bien meilleurs que leur actuelle position au classement de L1 ne le dit (14es).

« Saint-Étienne est l’anomalie de cette phase aller, a expliqué le coach du Stade de Reims en conférence de presse. Elle n’est pas du tout à sa place. Cette équipe a un effectif bien pensé avec de la jeunesse et de l’expérience, tout ça coaché par un manager qui sait bâtir des projets sportifs. Même si ça a été difficile pour eux, les fondations sont là. Il y a vraiment un gros match qui nous attend et il faudra rivaliser dans le caractère. »

Guion a aussi bien identifié les qualités et les défauts de son futur adversaire. « Ils ont énormément de profondeur et de joueurs de vitesse, a-t-il ajouté. Ils sont capables, à travers leur milieu de terrain, de créer beaucoup de densité pour récupérer le ballon et défendre en avançant. Ils ont aussi quelques défauts, sinon ils ne seraient pas à cette place. Ce sera à nous d’exploiter des endroits où on peut jouer et leur faire mal. »