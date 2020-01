Stade de Reims : avenir, Mercato, OM, Oudin… Romao ouvre les vannes

true

Alayxis Romao fait partie des vieux briscards de la L1. Ancien joueur du FC Lorient et de l’OM, le milieu défensif s’épanouit aujourd’hui pleinement dans les rangs du Stade de Reims. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Romao aimerait bien s’asseoir avec Jean-Piere Caillot pour discuter d’une éventuelle prolongation en fin de saison. « J’aurais 37 ans en 2021. On parlera avec le président pour voir, mais j’ai conscience de faire un métier magnifique. Je suis un passionné, a-t-il affirmé sur le plateau de Téléfoot. Terminer à Reims ? Oui, c’est une possibilité pour moi. »

« Quitter l’OM ? Je regrette oui… »

Le capitaine du Stade de Reims a ensuite répondu au désormais célèbre jeu du OUI/NON. On a ainsi pu comprendre qu’il ouvrait la porte à la Ligue Europa en fin de saison et qu’il regrettait le départ de Rémi Oudin aux Girondins de Bordeaux cet hiver. Romao a insisté sur le fait de devoir recruter au mercato même si Boulaye Dia est un joueur de « top niveau. » Enfin, le milieu congolais a exprimé des regrets sur la fin de son aventure à l’OM en 2016. « Quitter l’OM ? Je regrette oui, c’est possible que j’ai réalisé mes meilleurs années là-bas », a conclu l’ancien Merlu.