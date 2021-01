Stade de Reims – Brest (1-0) : le vestiaire n'a pas épargné Mbuku malgré son coup de chance

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« On peut dire que j'ai eu du nez ». Après la rencontre devant la presse, Nathanaël Mbuku s'est amusé de cette situation insolite. Un ballon rebondissant en plein milieu de son visage a permis au jeune attaquant de donner la victoire au Stade de Reims face à Brest (1-0). Un but venu après deux occasions manquées qui avaient rendu Mbuku « un peu frustré ».

Voilà pourquoi, de l'aveu même de David Guion, le vestiaire a un peu secoué l'attaquant rémois dans le vestiaire. « À la mi-temps, malgré son but très chanceux, 'Natha' était très déçu de ne pas avoir marqué sur ses deux grosses occasions. Il a été un peu chambré dans le vestiaire. »

Mbuku a été chambré par le vestiaire

Plus globalement, le coach rémois s'est satisfait de la bonne réaction de son équipe qui restait sur une défaite frustrante face au LOSC. « Je voulais une remise en cause par rapport à la défaite à Lille et ce match me donne des indicateurs que l'équipe avance et qu'elle est sur le bon chemin. Ça nous apporte de la confiance pour la suite ».