FC Nantes : Pierre Ménès donne une bonne nouvelle à Collot sur le Stade de Reims

Le Stade de Reims a toujours autant de mal à décoller cette saison. Si la dernière impression à Brest est plutôt positive malgré la défaite (1-2), elle demeure bien insuffisante dans la course au maintien, qui le verra recevoir le FC Nantes, mercredi, à Delaune (19h).

« C’est une grosse déception par rapport à la débauche d’énergie et à l’état d’esprit, a regretté David Guion. Malheureusement, on a manqué de finesse technique, de justesse. Mais, comme souvent dans ces cas-là, on fait une faute individuelle qui permet à notre adversaire de l'emporter. On n'est pas du tout satisfaits de notre classement actuel. Par rapport au match de Nice, on a senti plus de maîtrise, il faut s'appuyer là-dessus. Il faut aussi de la force de caractère, c'est comme cela qu'on casse une dynamique. »

Problème : Pierre Ménès ne semble pas persuadé de voir cette spirale s’inverser face aux Canaris. « À Francis Le-Blé, Brest a continué à se montrer séduisant devant une équipe de Reims extrêmement inquiétante au niveau de son comportement général, avec un manque de rigueur qui ne ressemble pas à l’équipe de Guion, a-t-il analysé sur son blog. Les deux équipes poursuivent donc leur série respective. »