Stade de Reims : Guion aura un gros manque face au FC Nantes

L’avenir de David Guion pourrait se jouer ce soir (19h). Un résultat négatif face au FC Nantes pourrait en effet coûter son poste à l’entraîneur du Stade de Reims, à qui l’absence de public en raison de la crise sanitaire commence à manquer.

« Les supporters nous manquent, a soufflé l’intéressé en conférence de presse. Pour dire : même les sifflets après le match de Nice m'ont manqué car on a besoin d'être bougé pour réagir... Avec nos supporters, on serait plus forts. »

S’il ne pourra pas encore compter sur la présence du public à Delaune, Guion va néanmoins retrouver Xavier Chavalerin. Absent depuis près de deux mois en raison d'une élongation du quadriceps droit, le milieu du Stade de Reims figure dans le groupe pour la réception des Canaris. Non convoqué le week-end dernier, Mathieu Cafaro sera également présent.