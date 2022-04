Stade de Reims - INFO BUT! : Newcastle insiste pour Ekitike

En concurrence avec certains poids lourds européens, Newcastle est loin d’avoir dit son dernier mot sur le dossier de l’attaquant rémois Hugo Ekitike (19 ans). Recalés lors du dernier marché hivernal, les Magpies ne sont pas rancuniers, l’international français U20 restant une priorité absolue pour la saison prochaine. Alors que l’espoir champenois n’avait préféré pas donné suite en janvier, la formation managée par Eddie Howe a poursuivi son opération séduction en coulisses.

Dortmund positionné pour Ekitike

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’actuel treizième de Ligue 1, Hugo Ekitike ne ferme plus la porte. Selon nos informations, le natif de Reims est sensible à cet intérêt prolongé de la part du NUFC, qui apprécie aussi Seko Fofana (Lens) ou encore Moses Simon (Nantes) au sein du championnat de France. Aux dernières nouvelles, le club anglais fait même preuve d’un certain optimisme, même s’il faut toujours composer avec une concurrence accrue, notamment en provenance de Bundesliga (le Borussia Dortmund en tête).

Newcastle attend le feu vert

Aujourd’hui, les Blanc et Noir restent disposés à investir lourdement pour s’attacher les services d’Hugo Ekitike. Alors que le deal pourrait dépasser les 30 M€, il s’agit désormais d’espérer le feu vert définitif du protégé d’Oscar Garcia. Actuellement sur le flanc, le numéro 22 va-t-il être convaincu par ce nouveau projet mis en place avec des moyens colossaux ? Réponse imminente.

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

La rédaction

Rédacteur