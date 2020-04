Stade de Reims, LOSC, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe des flops de la saison

true

En ces temps de crise, L’Équipe a dressé son équipe type de la saison en Ligue 1. Certains clubs du haut de tableau sont plutôt bien représentés…

L’Équipe ne s’arrête plus ! Au lendemain de la publication de son équipe type, le quotidien sportif en a fait de même pour les flops de Ligue 1 (en se basant sur la moyenne de ses notes). Si la saison devait s’arrêter aujourd’hui, le Dijon FCO compterait deux de ses joueurs avec le gardien Runarsson et le latéral gauche Muzinga.

Pour ce qui est du Toulouse FC, lanterne rouge de L1, seuls le milieu Saïd et le défenseur central Rogel ont été inclus mais Zanko est l’entraîneur de cette formation. Plus surprenant, on retrouve le milieu du LOSC Xeka, lui qui ne joue pratiquement plus depuis l’éclosion de Renato Sanches chez les Dogues. Le jeune portugais fait d’ailleurs partie de l’équipe type… Enfin, on notera la présence des attaquants respectifs du Stade Rennais Jordan Siebatcheu et du Stade de Reims Anastasios Donis, qui ne manqueront pas d’alimenter les rumeurs du mercato.

« Donis ? Son prêt est un bide complet »

« Alors que trois Rémois figurent dans l’équipe type des joueurs avec les meilleures notes, Donis se retrouve dans celle des plus mauvaises, constate L’Équipe. L’attaquant international grec (23 ans, 11 sélections) a commencé six matches. Il n’a jamais été décisif. Qu’il joue sur un côté ou dans l’axe, toutes ses sorties sont ratées. Son prêt est un bide complet. »