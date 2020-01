Stade de Reims – Mercato : Oudin aux Girondins, Ménès ne valide pas

true

Les Girondins de Bordeaux ont enfin mis la main sur Rémi Oudin. Dans les plans de Paulo Sousa l’été dernier, le milieu offensif de 23 ans a quitté le Stade de Reims la semaine dernière contre un chèque de 10 millions d’euros.

Sur le banc samedi contre l’OL, Oudin a fait son entrée avant la pause pour se créer une belle occasion au retour de vestiaires (1-2). Pas suffisamment trouvé par ses coéquipiers, il s’est éteint au fil de la rencontre. Cette prestation n’a pas convaincu Pierre Ménès, qui ne semble de toute façon guère enchanté par ce transfert.

« Dix millions pour Oudin, je trouve ça très très cher »

« Je suis dubitatif. D’abord parce que je ne suis pas certain que c’était dans cette position que Bordeaux avait le plus besoin de recruter, a-t-il réagi sur son compte Twitter. 10 millions, je trouve ça très très cher. Après, il peut s’épanouir dans un nouveau contexte. Dans une équipe probablement plus joueuse que Reims, parce que moins joueur que Reims, ça commence a être dur. Pourquoi pas. Perso, si j’étais dirigeant de Bordeaux, je n’aurais pas fait ce choix. »