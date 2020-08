Stade de Reims – Mercato : pourquoi Hassane Kamara a préféré Nice à l’OM

false

Transféré du Stade de Reims à l’OGC Nice au mercato estival, Hassane Kamara a réalisé une préparation prometteuse chez les Aiglons. De quoi donner encore plus de regrets à l’OM ?

Il fut un temps où Hassane Kamara était le latéral gauche le plus convoité de L1. Tour à tour, l’ancien défenseur du Stade de Reims a été la ciblé d’intérêts de l’OL, de l’OM mais aussi de l’ASSE ou du FC Nantes.

C’est finalement l’OGC Nice que le joueur de 26 ans a choisi comme destination pour poursuivre sa progression personnelle. Après une préparation plutôt réussie sous la houlette de Patrick Vieira, Kamara est revenu sur l’intérêt de l’OM, qui semblait le plus prononcé à son égard.

Kamara avait déjà choisi Nice

« Quand on entend qu’on est convoité, que ça soit Marseille ou un autre club, c’est plaisant, explique-t-il à Foot Mercato. Je laisse vraiment mon agent gérer tout l’aspect extrasportif. Moi, je me concentre uniquement sur le sportif. Je n’y prête pas vraiment attention, mais on vient de me le rapporter donc ça fait quand même plaisir. Il me semble qu’il y avait un intérêt de l’OM, mais je n’en sais pas plus mais j’avais déjà eu des réflexions de mon côté avant que je signe à Nice. Le cadre de vie est très plaisant. J’avais des propositions à l’étranger et quelques touches en France. Le projet niçois m’a intéressé directement. C’est le projet idéal pour moi.