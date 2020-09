Stade de Reims - Mercato : un autre club de L1 que l’OM se place pour Boulaye Dia

Le retour du Stade de Reims en coupe d’Europe a été bref. Aoprès avoir sorti le Servette FC la semaine dernière, le club champenois s’est pris les pieds dans le tapis contre MOL Fehevar aux tirs au but.

Boulaye Dia a fait partie des malheureux qui ont raté leur tentative mais cet échec ne devrait pas lui coûter son attrait au mercato. Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade de Reims (23 ans) possède un bon de sortie estimé entre 12 et 15M€ et a refusé l’hypothèse d’un transfert en Turquie et en Grèce, là où il suscitait pas mal d’intérêts.

« L’idéal à ses yeux serait de rejoindre un nouveau club français avant de rallier l’étranger, explique le quotidien sportif. Si certaines pistes se sont éteintes en L1, une autre équipe hexagonale a pris des renseignements ces derniers jours. Mais, il n’est pas exclu que Dia reste. »