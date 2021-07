Stade de Reims : Oscar Garcia a pris une décision forte pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Oscar Garcia entend bien faire les choses à sa manière. Après les trois premiers matchs amicaux disputés, une tendance tactique se dessine. L’ancien joueur du Barça, semble vouloir mettre en place une défense à 3 ! Osé lorsqu’il y a deux saisons maintenant le Stade de Reims retrouvait une compétition européenne grâce à une défense à 4 les plus solides d’Europe.

Dans les colonnes de l’Union, le tacticien justifie son choix : « Je n’ai pas d’organisation préférée, on essaie différentes options. On va continuer parce que je ne crois pas qu’on puisse évoluer avec un seul schéma. » Si l’entraineur confie être en phase d’expérimentation il a tout de même utilisé ce système à 3 axiaux lors de l’opposition face à Auxerre et le Paris FC. « Le coach veut voir ce qu’il peut faire avec les joueurs à sa disposition, a déclaré Wout Faes avant de compléter : « Il fait tourner l’effectif durant la pré-saison, il est logique qu’il veuille voir tout le monde. Comme il est nouveau, il explique tout. On fait beaucoup de réunions. »

Une tendance confirmée par le recrutement d’Andreaw Gravaillon ?

Avec l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire en prêt en la personne d’Andreaw Gravillon, laisse tout de même présager qu’Oscar Garcia souhaite créer des automatisme pour profiter des défenseurs centraux expérimentés et prometteurs dont il dispose. « On a été solides, on a eu davantage la possession. Il faut encore parfaire les déplacements pour faciliter les passes. On doit faire preuve d’adaptation et d’intelligence, mais c’est bien d’avoir plusieurs cordes à son arc. On a travaillé ces schémas à l’entraînement, on les met en place en match. » - a avoué Yunis Abdelhamid après la victoire contre le Paris FC.

Une situation qui ne semble pas inquiéter les plus jeunes, bien au contraire : « En tant que jeune défenseur, je trouve intéressant de changer de système, ça permet d’apprendre beaucoup. Le coach veut mettre énormément de dynamisme dans le jeu. Je pense que ça va plaire aux supporters. » a complété Wout Faes.