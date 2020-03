Stade de Reims : un Rémois impressionne vraiment Pierre Ménès

true

Le Stade de Reims en a peut-être terminé de son inconstance. Samedi, les hommes de David Guion ont montré une vraie consistance pour dominer le Stade Brestois au stade Auguste-Delaune (1-0) et se replacer dans la course aux places européennes.

Une nouvelle ambition semble ainsi porter un groupe qui n’a pas la mémoire courte en se rappelant que la saison dernière était aussi porteuse d’espoirs avant un besace vide (8e). Leur coach a donc insisté pour qu’il reste ancré dans le présent et concentré sur son prochain déplacement, vendredi à Lyon (20h45). « On verra sur les quatre matches de mars si on est encore aussi bien placés », a glissé Guion après la rencontre.

« Reims peut remercier Rajkovic »

Pierre Ménès ne s’est pas mouillé concernant les chances du Stade de Reims de figurer dans le peloton européen au printemps. Mais il semble certain que le club champenois tient un crack en la personne du gardien serbe Predag Rajkovic (24 ans). « Reims a dominé Brest sur la plus petite des marges et peut remercier Rajkovic, qui a stoppé un penalty en première période et sorti des arrêts de grande classe en seconde pour empêcher les Brestois d’égaliser après l’expulsion de Konan », a-t-il noté sur son blog. Le mois dernier, ce même Ménès avait déjà été ébahi par ce même Rajkovic…