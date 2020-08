Stade Rennais : 3 cas suspects au Covid-19, craintes pour l’effectif du LOSC ?

true

Le Stade Rennais compte trois nouveaux suspicions au Covid-19. L’inquiétude est forcément de mise du côté du LOSC, qui a affronté le club breton samedi à Lille (1-1).

Le Stade rennais a communiqué hier soir sur trois nouvelles suspicions cas de Covid-19 au sein de son effectif. Ceux-ci s’ajoutent au premier décelé jeudi dernier, à l’avant-veille de leur première rencontre de L1 contre le LOSC (1-1).

« Sitôt les résultats connus, les joueurs suspects ont été immédiatement isolés et placés en quatorzaine, indique le SRFC dans un communiqué. Par précaution et application du protocole sanitaire, le staff technique adaptera ses séances d’entraînement en privilégiant le travail en groupes restreints jusqu’à nouvel ordre. » Le Stade Rennais doit affronter le Montpellier HSC samedi en L1 (17h) mais des craintes sur une éventuelle transmission du virus aux joueurs et staff du LOSC a surgi.

« Ces cas positifs peuvent laisser imaginer la possibilité de transmission à des joueurs de l’effectif lillois suite au match disputé samedi soir, fait savoir le compte Twitter LOSC Actualité. Pour rappel, un cas positif avait été détecté vendredi côté rennais, mais tous les autres joueurs rennais étaient négatifs à l’issue des tests de veille de match. »