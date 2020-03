Stade Rennais, AS Monaco, PSG : le bon, la brute et le truand de la 28e journée de L1

true

Le bon : Adrien Hunou (Stade Rennais)

On aurait pu choisir Predrag Rajkovic (Reims) pour sa nouvelle prestation immense face à Brest mais on l’avait déjà mis en lumière la semaine passée. On aurait pu mettre Kasper Dolberg (OGC Nice) pour son doublé décisif dans le derby face à Monaco mais, vu le récital rennais face à Montpellier (5-0), on a voulu récompenser un joueur de Julien Stéphan.

Adrien Hunou n’était pas à Saint-Etienne pour la demi-finale de Coupe de France, son retour dimanche au Roazhon Park a fait un bien fou à des Rouge et Noir qui ont souvent besoin de leur « Pippo » pour être efficace. Ce n’est peut-être pas le joueur le plus élégant de L1 – ses buts face au MHSC ne l’étaient pas – mais on comprend pourquoi le public rennais en fait son chouchou.

La brute : Stevan Jovetic (AS Monaco)

La formule consacrée veut qu’on appelle ça un « tacle d’attaquant ». Une manière polie de dire « tacle de bourrin pouvant arracher le genou à ladite victime de l’agression ». Samedi soir, lors d’OGC Nice – AS Monaco (2-1 score final), le Serbe a réalisé le geste collant à la définition à la 86e minute du derby azuréen. Si Arnaud Lusamba s’en tire sans rien, l’arbitre du match Amaury Delerue transforme son carton jaune en rouge après appel à la vidéo.

Le truand : le Coronavirus

Le « covid-19 » s’annonce comme le grand perturbateur (et pas seulement endocrinien) de la fin de saison en Ligue 1. Le virus né en Chine après qu’un individu a eu la brillante idée de manger du pangolin a déjà causé le report de la rencontre RC Strasbourg – PSG. En attendant plus. En Italie, tous les matches autorisés à se jouer le sont à huis-clos.

En France, on n’est pas encore rentré, à l’instant t, dans la fameuse « phase 3 » d’urgence épidémiologique mais déjà les soucis commencent à apparaître. Dans un calendrier saturé et avec un Euro dont on ne sait s’il pourra avoir lieu dans les temps, il sera difficile de finir la saison en cas de nouveaux reports. La terreur de cette fin de saison, c’est bien ce « coronavirus » !